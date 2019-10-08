Потому что мы пилоты: часы Bell & Ross BR05

Марка Bell & Ross, некогда основанная предпринимателем Карлосом Росильо и дизайнером Бруно Беламишем как бренд часов для авиаторов, саперов, подводников и других людей сложных брутальных профессий, а позже купленная домом Chanel, прославилась прежде всего своей пилотской коллекцией BR03. Эти часы в квадратных корпусах, с крупными арабскими цифрами напоминали приборы в кокпите истребителя.

Серия BR03 была и остается чрезвычайно успешной, но все в мире меняется. Bell & Ross вышли на новый этап развития и запустили коллекцию BR05. В дизайне 40-миллиметрового корпуса сочетаются круг и квадрат, а первое звено браслета стало частью корпуса. Как пояснил Бруно Беламиш, креативный директор марки, такая интеграция "соответствует визуальной идентичности бренда" и "восходит к семидесятым годам прошлого века".

Ценители и коллекционеры часов не могут не заметить, что в формах новых моделей прослеживается влияние "гения часового дизайна" Джеральда Дженты, чей расцвет пришелся как раз на 1970-е. Сейчас все, что Джента придумал тогда, сорок с лишним лет назад, - интегрированный с браслетом корпус, совмещение геометрических форм, вынесенные на фронтальную поверхность корпуса винты, - вновь стало остромодным.

Переосмысленным в духе современности семидесятническим стилем навеяны и гильоше "солнечные лучи" на циферблате, и форма апертуры даты в положении "3 часа", и характерное сочетание матовых и полированных поверхностей корпуса и звеньев гибкого браслета, идеально ложащегося на любое запястье. Есть также версии с рифленым резиновым ремешком.

Коллекция часов Bell & Ross BR05 в корпусах из стали. Фото: Bell & Ross

BR05 переняли наследие авиаторских часов Bell & Ross (об этом, помимо прочего, напоминает и характерное начертание арабских цифр и часовых меток на циферблате), но это прежде всего практичные автоматические трехстрелочники для современного, живущего динамичной жизнью горожанина. Они оснащены калибром BR-CAL.321 с ротором, вращающимся на 360 градусов: за его кружением можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку.

Bell & Ross BR05 в золотых корпусах. Фото: Bell & Ross

Для прагматиков предназначена версия в стальном корпусе (синем, черном или серебристом), а для тех, кто находит роскошь и в повседневности, - часы в корпусе и на браслете розового золота с черным циферблатом. Коллекционеры же оценят лимитированную пятьюстами экземплярами скелетонизированную версию BR05 Skeleton в стальном корпусе с мануфактурным калибром BR-CAL.322.