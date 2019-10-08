Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.10.2019,  
11:05
Текст:  Олег Корякин

Применение комплекса "Палантин-К" впервые показали на видео

Впервые обнародовано видео, позволяющее увидеть работу расчета комплекса РЭБ "Палантин-К"

В Ленинградской области на полигоне "Лужский" прошли учения войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

В частности здесь отрабатывалось противодействие беспилотникам с помощью комплекса. Фрагменты видео с учений опубликованы телеканалом "Звезда" на YouTube..

По сценарию условный вражеский оператор запускает в лесной местности квадракоптер. К нему прикреплена взрывчатка.

Но средства РЭБ засекают опасный объект. Бойцы расчета комплекса "Палантин-К" оперативно осуществляют развертывание системы. Вскоре специалисты обнаруживают канал управления беспилотником.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Вне зоны доступа: система A2/AD стала камнем преткновения для НАТО

Звучит фраза: "Комплекс "Палантин" к бою готов".

Капитан отдает приказ подавить все активные каналы управления БПЛА. Миссия дрона-камикадзе провалена.

Справка "РГ"

Мобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин"поступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Он способен вести радиоэлектронную разведку, подавлять существующие и перспективные системы связи противника,  "ослеплять" цели в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах и создавать помехи его сотовой и транкинговой связи.

В случае необходимости "Палантин" позволяет интегрировать в единую боевую сеть различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
США анонсировали "невероятное оружие" 09:38
Модернизированная "Шилка" станет "скрытным убийцей" 07.10.2019
Американского "Черного ястреба" успешно скопировали в Китае 03.10.2019
учения
Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства 07.10.2019
Атомные субмарины сошлись в подводной дуэли у берегов Камчатки 04.10.2019
РЭБ
Россия впервые применила новую систему подавления "Палантин" 17.09.2019
Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов 04.09.2019