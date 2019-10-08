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08.10.2019 17:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На сдачу - только лицензии

Число региональных банков продолжит сокращаться
Текст: Роман Маркелов
Региональные банки слабо вовлечены в финансирование экономик своих регионов. Им не хватает качественных заемщиков и сложно конкурировать с федеральными игроками. Старые модели развития региональных банков уже не работают, а новые требуют денег и перестройки бизнеса - это далее приведет к добровольной сдаче лицензии рядом игроков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Так, ни в одном из 79 субъектов РФ (без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей), кроме Крыма и Татарстана, доля местных банков в кредитах компаниям и населению не превышает 10%, указывают аналитики.

В 37 российских регионах местных банков либо вообще нет, либо их доля в кредитовании клиентов совсем ничтожна

Роль местных банков заметно уменьшается по мере ужесточения надзорной практики ЦБ и снижения рентабельности традиционного банковского бизнеса на фоне стагнации российской экономики, отмечают в НКР. Дополнительный удар нанесла консолидация сектора в руках крупных игроков федерального масштаба, прежде всего госбанков. В результате число региональных банков существенно сократилось: в 37 субъектах местные банки сегодня либо вообще отсутствуют, либо их доля в кредитах клиентам составляет меньше 1%.

Фото: iStock
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Тенденция началась не вчера: региональные банки с 2016 года показывают темпы роста кредитного портфеля существенно слабее, чем федеральные игроки. В последние годы только в 18 регионах местные банки смогли показать положительную динамику кредитования. В результате доля местных банков в большинстве субъектов ощутимо сократилась. Значительная часть привлеченных в регионе средств не направляется на кредитование местной экономики. В 40 регионах поддерживается высокое соотношение "депозиты/кредиты" по местным банкам - более 150%, в то время как в среднем по системе показатель составляет только 120%.Тем не менее с 2018 года число регионов с высоким соотношением "депозиты/кредиты" заметно снизилось, отмечают в НКР.

Многие региональные банки после кризиса 2014-2015 годов столкнулись со сжатием ключевого бизнеса (как правило, кредитования) и, не найдя своей ниши, были вынуждены прибегнуть к стратегии выживания. "Одни вошли в "спящий режим", размещая средства в высоколиквидные активы, жертвуя доходностью и постепенно теряя позиции на рынке. Акционеры других выбрали более рискованные бизнес-модели, включая проведение сомнительных операций. Вследствие этого значительное число региональных банков оказалось под пристальным вниманием регулятора и потеряло лицензии", - говорится в исследовании.

Фактически региональные банки сегодня проходят период адаптации к новой реальности: старые бизнес-модели (кэптивный банк, фондирование корпоративных кредитов средствами физлиц) становятся неэффективными, а новые либо сопряжены с регуляторными рисками, либо требуют существенных инвестиций и диверсификации бизнеса, отмечают в НКР. В связи с этим аналитики агентства ожидают, что процесс сокращения числа региональных банков продолжится в ближайшие пару лет, хотя и менее значимыми темпами. При этом преимущественно принудительный характер ухода с рынка (из-за отзыва лицензии) может смениться органическим - путем добровольной сдачи лицензии либо продажи более крупному игроку. Прошлый год показал, что акционеры даже крепких региональных банков открыты к предложениям о покупке своего бизнеса при условии адекватной цены.

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