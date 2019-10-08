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08.10.2019 16:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На руководство колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, завели дело

Текст: Антон Валагин (Белгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственный комитет России сообщил о расследовании уголовного дела против сотрудников белгородской исправительной колонии № 4. В этом учреждении отбывали срок футболисты Кокорин и Мамаев, однако предметом расследования стало другое.

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В конце 2016 года руководство колонии заключило 12 госконтрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД и получило авансом 80 процентов оговоренной платы. Однако произведенная осужденными продукция не отвечала требованиям контракта и принята не была.

- Уголовное дело возбуждено о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками ИК-4, которые заключили контракты, не имея ни производственных мощностей, ни специалистов, обладающих необходимыми познаниями, - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Козырева.

В частности, установлена причастность к совершению преступления бывшего начальника колонии - ему заочно предъявлено обвинение в халатности, мужчина объявлен в розыск.

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