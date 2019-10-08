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08.10.2019 21:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Авария на билборде

На улицах Москвы появились истории, рассказанные пострадавшими в ДТП
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Алена попала в аварию, разговаривая по телефону. Дима едва не разбился на мотоцикле. А маленькую Надюшу, игравшую у проезжей части, сбила машина. Список, увы, можно продолжать дальше. Реальные истории, рассказанные пострадавшими в тяжелых ДТП, уже появились на улицах Москвы. Изменит ли это хоть чуть-чуть сознание людей?
Авторы проекта надеются: увидев такой билборд на дороге, водители будут меньше разговаривать по телефону за рулем. Фото: Сергей Михеев/ РГ Авторы проекта надеются: увидев такой билборд на дороге, водители будут меньше разговаривать по телефону за рулем. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Авторы проекта надеются: увидев такой билборд на дороге, водители будут меньше разговаривать по телефону за рулем. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Фотозарисовки с "героями" ДТП, размещенные на рекламных щитах, остановках и киосках печати, будто с укором смотрят на проезжающих мимо автомобилистов и случайных прохожих. На билбордах - несколько коротких, но емких фраз, а еще говорящие портреты людей: израненных, в ссадинах, синяках и ушибах. Истории настоящие, только в роли пострадавших - "народные" актеры. Всего 17 человек: сотрудники транспортного комплекса, их друзья и дети.

Авторы проекта посмотрели статистику и отобрали причины, которые чаще всего и приводят к страшным авариям. Одни за рулем отвлекаются на смартфоны, другие - плюют на правила и изо всех сил давят на газ. Вот мотоциклист на улице Косыгина разогнался до 100 км/ч. От гибели спасли шлем и "черепаха", но травм избежать не удалось. Как итог - сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника. На восстановление ушло восемь месяцев. Самая же распространенная история - пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. До обратной стороны добежать не успел - водитель не разглядел его в темноте. Пострадавший с многочисленными травмами оказался в больнице. Машина ехала не больше 50 км/ч, потому пешеход остался жив.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Виновник смертельной аварии получил не самый жесткий приговор

Одного из пострадавших "сыграл" рядовой москвич Александр Нечипуренко. Говорит, ему не все равно, что происходит на дорогах. "Социальная реклама наглядно показывает, что может произойти с тобой, если пренебрегать Правилами дорожного движения, - отмечает Александр. - Даже если ее увидят 10 процентов горожан и хотя бы около половины задумаются, возможно, станут аккуратнее и внимательнее на дорогах". Другой участник проекта, мотоциклист Денис Климов, тоже искренне верит, что такие акции нужны обществу и способны спасти чью-то жизнь.

По мнению психолога и социолога Михаила Галицкого, экранизация жизненных случаев побуждает людей соблюдать ПДД. Через призму страха, уверен эксперт, часто срабатывает инстинкт самосохранения. "История с билбордами акцентируется на подражании образу, когда другие методы просто не работают. Подобная практика была у Западной Европы в середине 90-х и начале нулевых, но ощутимых результатов не принесла, - объяснил Галицкий. - В Японии такое делают и сейчас, но целевая аудитория в 80% случаев - дети".

Как рассказала "Российской газете" руководитель пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь, за рубежом городские власти смелее - их социальная реклама жестче. В Москве на эксперимент не решались долго, но все же рискнули.

- Раньше мы всегда очень аккуратно и деликатно говорили водителям, пешеходам и пассажирам городского транспорта, что нужно соблюдать Правила дорожного движения. В целом культура вождения повысилась, но на дорогах все еще много нарушителей - тех, кто гоняет в городе, кто грубо нарушает правила, проезжая на красный, тех, кто перебегает дорогу там, где нельзя, - пояснила она. - Мы решили показать людям, что бывает, если нарушать правила.

В Чите один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

По ее словам, люди обычно пропускают статистику по дорожным авариям и жертвам мимо ушей, поскольку не ассоциируют данные с собой. Мол, это меня не касается и со мной такого никогда не случится.

- Мы просто хотим сказать людям - берегите себя, берегите окружающих. Это город, в котором живут и передвигаются по дорогам десятки миллионов людей. Здесь есть правила, мы должны их соблюдать, - говорит Анастасия Писарь.

Билборды, уточнили в ЦОДД, провисят на столичных улицах до конца октября. Плакаты дублируются в социальных сетях - дозированно, по одному в неделю.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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