На улицах Москвы появились истории, рассказанные пострадавшими в ДТП

Алена попала в аварию, разговаривая по телефону. Дима едва не разбился на мотоцикле. А маленькую Надюшу, игравшую у проезжей части, сбила машина. Список, увы, можно продолжать дальше. Реальные истории, рассказанные пострадавшими в тяжелых ДТП, уже появились на улицах Москвы. Изменит ли это хоть чуть-чуть сознание людей?

Фотозарисовки с "героями" ДТП, размещенные на рекламных щитах, остановках и киосках печати, будто с укором смотрят на проезжающих мимо автомобилистов и случайных прохожих. На билбордах - несколько коротких, но емких фраз, а еще говорящие портреты людей: израненных, в ссадинах, синяках и ушибах. Истории настоящие, только в роли пострадавших - "народные" актеры. Всего 17 человек: сотрудники транспортного комплекса, их друзья и дети.

Авторы проекта посмотрели статистику и отобрали причины, которые чаще всего и приводят к страшным авариям. Одни за рулем отвлекаются на смартфоны, другие - плюют на правила и изо всех сил давят на газ. Вот мотоциклист на улице Косыгина разогнался до 100 км/ч. От гибели спасли шлем и "черепаха", но травм избежать не удалось. Как итог - сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника. На восстановление ушло восемь месяцев. Самая же распространенная история - пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. До обратной стороны добежать не успел - водитель не разглядел его в темноте. Пострадавший с многочисленными травмами оказался в больнице. Машина ехала не больше 50 км/ч, потому пешеход остался жив.

Одного из пострадавших "сыграл" рядовой москвич Александр Нечипуренко. Говорит, ему не все равно, что происходит на дорогах. "Социальная реклама наглядно показывает, что может произойти с тобой, если пренебрегать Правилами дорожного движения, - отмечает Александр. - Даже если ее увидят 10 процентов горожан и хотя бы около половины задумаются, возможно, станут аккуратнее и внимательнее на дорогах". Другой участник проекта, мотоциклист Денис Климов, тоже искренне верит, что такие акции нужны обществу и способны спасти чью-то жизнь.

По мнению психолога и социолога Михаила Галицкого, экранизация жизненных случаев побуждает людей соблюдать ПДД. Через призму страха, уверен эксперт, часто срабатывает инстинкт самосохранения. "История с билбордами акцентируется на подражании образу, когда другие методы просто не работают. Подобная практика была у Западной Европы в середине 90-х и начале нулевых, но ощутимых результатов не принесла, - объяснил Галицкий. - В Японии такое делают и сейчас, но целевая аудитория в 80% случаев - дети".

Как рассказала "Российской газете" руководитель пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь, за рубежом городские власти смелее - их социальная реклама жестче. В Москве на эксперимент не решались долго, но все же рискнули.

- Раньше мы всегда очень аккуратно и деликатно говорили водителям, пешеходам и пассажирам городского транспорта, что нужно соблюдать Правила дорожного движения. В целом культура вождения повысилась, но на дорогах все еще много нарушителей - тех, кто гоняет в городе, кто грубо нарушает правила, проезжая на красный, тех, кто перебегает дорогу там, где нельзя, - пояснила она. - Мы решили показать людям, что бывает, если нарушать правила.

По ее словам, люди обычно пропускают статистику по дорожным авариям и жертвам мимо ушей, поскольку не ассоциируют данные с собой. Мол, это меня не касается и со мной такого никогда не случится.

- Мы просто хотим сказать людям - берегите себя, берегите окружающих. Это город, в котором живут и передвигаются по дорогам десятки миллионов людей. Здесь есть правила, мы должны их соблюдать, - говорит Анастасия Писарь.

Билборды, уточнили в ЦОДД, провисят на столичных улицах до конца октября. Плакаты дублируются в социальных сетях - дозированно, по одному в неделю.