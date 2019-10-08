Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями

Правоохранители смогли предотвратить массовые беспорядки с тяжелыми последствиями для граждан и городской инфраструктуры, заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко. Во вторник он принял участие в заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

"В результате четких и тактически грамотных действий сотрудников полиции и Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов не было допущено массовых беспорядков, повлекших тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города", - сказал он.

Члены сенаторской комиссии, по словам ее руководителя Андрея Климова, получили "материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве". Кроме того, парламентарии обнаружили "подстрекательские советы" о том, как во время массовых беспорядков в центре столицы использовать пиротехнику, дымовые шашки, как изготавливать из подручных средств импровизированное оружие.

Климов попросил первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству Людмилу Бокову "подготовить соответствующий запрос в Следственный комитет РФ" от имени комиссии.