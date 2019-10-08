В брянской колонии осужденный умер от побоев

Брянские следователи возбудили уголовное дело о смерти осужденного в колонии-поселении № 3.

В ночь на 6 октября 33-летний осужденный пожаловался на боль в области живота. Сотрудники колонии вызвали скорую помощь, та забрала пациента, но мужчина скончался по дороге в больницу.

Причиной смерти стали повреждения внутренних органов, рассказали в региональном управлении СК.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).