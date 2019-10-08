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08.10.2019 05:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Строительство больницы в Комсомольске оказалось под угрозой срыва

Текст: Юлия Гарднер

Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что недоволен проектом новой детской больницы Комсомольска-на-Амуре и онкологического центра. Строительство обоих медчреждений входит в план социально-экономического развития города. Ранее его реализацию раскритиковал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Из 24 объектов пока построено только четыре.

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- Очень серьезные проблемы по детскому больничному комплексу. При проектировании не были учтены деньги на закупку оборудования, это 1,2 миллиарда и на строительно-монтажные работы. Разбираемся, как объект, который стоил 5,3 миллиарда, вдруг был оценен в 2,4 миллиарда и приступили к строительству. И только когда построили часть объекта, вдруг выяснилось, что денег нет,  - цитирует губернатора РИА Новости.

Отстает от графика и строительство онкоцентра. Подрядчик "испытывает трудности с финансированием и рабочей силой".

- Нужно разобраться, кто заказывал эти проекты, как проводили конкурс. Это все происходило в 2016-2017 году, расхлебывать приходится нам, - отметил Сергей Фургал.

Справка "РГ"

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре был принят 18 апреля 2016 года. Документ разработали по поручению президента России Владимира Путина. Реализация программы позволит создать здесь комфортную среду проживания, повысить качество жизни комсомольчан и обеспечит дальнейшее развитие промышленного потенциала города.

План комплексного развития города Юности состоит из двух разделов. Первый включает в себя 33 мероприятия, которые направлены на социально-экономическое развитие Комсомольска с 2016 по 2025 годы. Второй раздел предполагает реконструкцию и строительство 27 объектов образования, здравоохранения, культуры, туризма и других объектов инфраструктуры.

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