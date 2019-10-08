В России выросла добыча тихоокеанских лососей

В России добыли 484,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей, что на 40 процентов больше, чем на ту же дату в другом нечетном 2017 году, сообщили в Росрыболовстве.

В Камчатском крае по итогам путины 2019 года рыбопромышленниками добыто около 378 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 57 процентов больше аналогичного показателя 2017 года. В Сахалинской области добыли 62,9 тысячи тонн, что на 28 процентов больше аналогичного показателя 2017 года. В Приморье вылов в 2,5 раза превысил уровень 2017 года и составил более 80 тонн.

В Магаданской области вылов вырос на 51 процент, до 10,4 тысячи тонн. А вот, в Хабаровском крае вылов лососей снизился на 41 процент, до 27,6 тысячи тонн.

В связи с переходом лососевой путины в стадию завершения все уловы перерабатываются на береговых предприятиях Камчатки.

Сейчас лососевая путина еще продолжается на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях, уточняют в ведомстве.