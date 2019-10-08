В Самаре собрали первый в мире водородный вездеход-"мотособаку"

В Самаре собрали первый в мире водородный вездеход, сообщила научно-исследовательская компания "Сноубайк". Экспериментальный образец планируется представить 21-23 октября этого года на седьмом Московском международном форуме "Открытые инновации" в Сколково.

Изобретатели уверяют, что уникальность вездехода в том, что в перспективе он будет иметь неограниченный запас хода. Вездеход представлен в виде буксировщика, который тянет за собой прицеп с водителем и грузом. Обыватели такое устройство называют "мотособакой".

В этом вездеходе водород преобразуется в электрическую энергию без процесса горения. А прочные композитные баллоны прошли суровые испытания выстрелами из автомата Калашникова и падение с высоты сто метров.

Директор компании Максим Гнедов уверен, что электрический привод станет популярен в вездеходах так же, как и в велосипедах или мотоциклах. Поскольку буксировщик работает бесшумно и не создает вредные выбросы, в будущем его можно будет использовать и как транспортное средство, и как помощник в быту. При этом вообще не требуются смазочные материалы. Заправлять его будет совсем просто: залить воды или насыпать снега в "бак".

"Электрособака" уже прошла первые испытания на аккумуляторе и сейчас готовится к испытаниям с водородной "начинкой".