Жительница Прикамья признана виновной в истязании малолетней дочери

Суд признал виновной 43-летнюю жительницу Пермского края в совершении преступления, предусмотренного статьей "истязание несовершеннолетнего".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что обвиняемая оставляла 10-летнюю дочь в доме одну, без еды, систематически наносила ей побои, закрывала на ночь в чулане, а в холодную погоду отправляла на улицу без верхней одежды.

В настоящее время девочка изъята из семьи и помещена Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.