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08.10.2019 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Прикамья признана виновной в истязании малолетней дочери

Текст: Алексей Трапезников

Суд признал виновной 43-летнюю жительницу Пермского края в совершении преступления, предусмотренного статьей "истязание несовершеннолетнего".

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом было установлено, что обвиняемая оставляла 10-летнюю дочь в доме одну, без еды, систематически наносила ей побои, закрывала на ночь в чулане, а в холодную погоду отправляла на улицу без верхней одежды.

В настоящее время девочка изъята из семьи и помещена Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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