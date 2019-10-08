На Алтае прокуратура отменила "звонок для учителя"

В столице Республики Алтай - Горно-Алтайске по требованию прокуратуры восстановили права детей на отдых и отменили правило о том, что звонок звучит для учителя, а не для учеников.

Горно-Алтайская прокуратура проверила, как соблюдаются правила внутреннего распорядка в школах города и в семи из них обнаружила нарушения.

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в этих школах содержали норму о том, что звонок об окончании урока дается для учителя и ученики могут покинуть класс только после того, как учитель объявит об этом, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай. - Кроме того, они обязывали обучающихся приходить в школу за 15 минут до начала занятий. Все это противоречит действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и нарушает права детей на отдых между уроками.

Городская прокуратура опротестовала незаконные положения внутришкольных распорядков, после чего в них были внесены изменения, соответствующие федеральному законодательству.