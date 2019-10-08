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08.10.2019 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Барнауле объявили сбор средств на кирпичи для старинного завода

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Барнауле группа волонтеров, которая уже больше трех лет ухаживает за историческим объектом - Барнаульским сереброплавильным заводом - начала сбор средств на производство "старинных" кирпичей для стен, чтобы остановить разрушение стен памятника культуры.
Фото: Skydrinker/wikimedia.org Фото: Skydrinker/wikimedia.org
Фото: Skydrinker/wikimedia.org

На одной из краудфандинговых площадок волонтеры предлагают всем неравнодушным к судьбе завода внести средства на противоаварийные работы либо приобрести "именные" кирпичи по цене 300 рублей за штуку, а также футболки, бейсболки и другую сувенирную продукцию с логотипами волонтерского движения. Самый большой лот, выставленный на площадке, - именное клеймо на кирпичи. Для тех, кто пожертвует 30 тысяч рублей на изготовление 100 кирпичей, организаторы сбора обещают разместить клеймо с инициалами дарителя на отремонтированной стене памятника федерального значения.

Фото: Гражданский патруль
Почему в Барнауле исчезают исторические памятники

- Для ремонтных работ требуется кирпич, похожий на исторический, который по форме и размеру отличается от современных - он шире и длиннее, - поясняют волонтеры. - Поэтому на территории Спички (так барнаульцы называют территорию сереброплавильного завода, где в советское время размещалась спичечная фабрика) запускается производство реставрационного кирпича.

Как и в момент создания завода в конце XVIII века, глина для кирпичей будет доставляться из Павловска, расположенного неподалеку от Барнаула. Кроме того, волонтеры обещают использовать те же технологии при его производстве, что и три века назад. С помощью краудфандинга они планируют собрать около 200 тысяч рублей на изготовление кирпичей.

"Барнаульский сереброплавильный завод является уникальным явлением в современным мире - это единственный сохранившийся комплекс промышленного производства XVIII века во всей Европе, который не утратил целостность. Сейчас собираются документы про присвоению этому комплексу статуса памятника всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в пояснительной записке к проекту по сбору средств.

Справка "РГ"

Барнаульский сереброплавильный завод был построен Акинфием Демидовым в 1744 году и проработал до 1893 года. Позднее в его помещениях разместился лесопильный завод, а в 1942 году здесь была размещена эвакуированная из Гомеля спичечная фабрика. Комплекс зданий завода является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. В 2015 году территория завода и здания были включены в туристический кластер "Барнаул - горнозаводской город" как один из главных объектов. Проект предусматривает реставрацию старинных зданий, а также строительство новых, в том числе торгово-развлекательного комплекса. С 2015 года группа волонтеров проводит традиционные субботники на территории завода, чтобы поддерживать исторический памятник в чистоте и следить за его состоянием.

Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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