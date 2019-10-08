В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами

Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.

- Доследственная проверка начата после сообщения в СМИ о том, что на городском кладбище Барнаула несколько дней не могут закопать могилы людей, не имеющих родственников, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Следователям предстоит изучить факты, изложенные в сообщении, а также дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, в частности, оценить нет ли в их действиях признаков халатности.

На видео, размещенном в СМИ, видно, что незакопанными остаются семь могил, большая часть из них детские.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.