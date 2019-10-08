Под Калининградом при ремонте корабля Балтфлота пропали 11 миллионов

В Калининградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанном с ремонтом одного из кораблей Балтфлота. Об этом сообщает Военная прокуратура Балтийского гарнизона. Фигурантом стал генеральный директор по производству компании-подрядчика.

Компания отремонтировала одно из судов только на бумаге - фактически работы выполнены не были. На основании фиктивного акта организация получила оплату. Ущерб, причиненный государству, превысил 11 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудил следственный орган МВД России по Калининградской области по итогам прокурорской проверки. По статье "мошенничество в особо крупном размере" подрядчику грозит до десяти лет лишения свободы.