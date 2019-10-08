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08.10.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Псковские таможенники задержали грузовик с 450 килограммами гашиша

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псковская область)

Псковские таможенники обнаружили 450 килограммов наркотиков в топливном баке грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Псковской таможни. Водитель пытался въехать в Псковскую область через российско-латвийский пункт пропуска "Бурачки".

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Автомобиль, перевозивший косметические средства, досмотрели с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Это оборудование позволяет сканировать транспортные средства. Изучая снимок, специалисты предположили, что в топливном баке может скрываться тайник. Подозрения подтвердились - оттуда извлекли 46 упаковок пластичного вещества коричневого цвета.

Экспертиза показала, что в упаковках находится гашиш. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". Водителю - гражданину иностранного государства 1981 года рождения - грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Сейчас он находится под стражей.

По информации Псковской таможни, это не первая попытка провезти крупную партию наркотиков через псковский пограничный переход.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Борьба с наркотиками
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