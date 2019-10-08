Псковские таможенники задержали грузовик с 450 килограммами гашиша

Псковские таможенники обнаружили 450 килограммов наркотиков в топливном баке грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Псковской таможни. Водитель пытался въехать в Псковскую область через российско-латвийский пункт пропуска "Бурачки".

Автомобиль, перевозивший косметические средства, досмотрели с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Это оборудование позволяет сканировать транспортные средства. Изучая снимок, специалисты предположили, что в топливном баке может скрываться тайник. Подозрения подтвердились - оттуда извлекли 46 упаковок пластичного вещества коричневого цвета.

Экспертиза показала, что в упаковках находится гашиш. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере". Водителю - гражданину иностранного государства 1981 года рождения - грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Сейчас он находится под стражей.

По информации Псковской таможни, это не первая попытка провезти крупную партию наркотиков через псковский пограничный переход.