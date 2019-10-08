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08.10.2019 17:57
Проект: В регионах

Адыгея примет участие в выставке "Золотая осень - 2019" в Москве

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Москве с 9 по 12 октября пройдет XXI Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019", организатором которой выступает министерство сельского хозяйства РФ. Традиционно в выставке принимает участие делегация Адыгеи под руководством главы РА Мурата Кумпилова.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В течение четырех дней главное аграрное событие страны представит все самое интересное и важное для отрасли: проходящие первые испытания инновационные разработки, широко применяемые в агробизнесе современные технологии, лучшие породы сельхозживотных, уникальные региональные продуктовые бренды.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика придает большое значение участию в выставке, которая дает возможность, с одной стороны, продемонстрировать свои достижения в отрасли, с другой - обменяться опытом, заключить новые деловые контакты.

Фото: Алексей Гусев
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Мурат Кумпилов также отметил, что в Адыгее проводится большая работа по развитию агропромышленного комплекса, который занимает ведущее место в структуре экономики республики. Применяется комплекс мер для повышения экономического эффекта от хозяйственной деятельности аграриев.

"С этой целью определены целевые показатели в рамках национальных проектов, уже ведется работа по их достижению. Серьезное внимание уделяется выращиванию плодово-ягодных и овощных культур. Поставлена задача наращивать объемы производства как растительной, так и животноводческой продукции. Эта деятельность сегодня подтверждается конкретными результатами. Один из основных - продукция из Адыгеи соотносится со знаком качества, экологичности и востребована у покупателей. Главные продовольственные бренды будут представлены на выставке "Золотая осень". Уверен, экспозиция нашей республики привлечет особое внимание посетителей выставки", - отметил Мурат Кумпилов.

Брендовая продукция предприятий АПК Адыгеи будет представлена в 75-м павильоне выставочного комплекса ВДНХ в рамках выставки "Регионы России. Зарубежные страны".

В формировании выставочной экспозиции Адыгеи принимают участие более 30 ведущих предприятий отрасли. Среди них уже известные широкому потребителю такие торговые марки, как "Адыгейский сыр", "Адыгейская соль" и "Адыгейский чай". Большой ассортимент представленной на выставке продукции включает также соки, масло растительное, хлебобулочные и кондитерские изделия, детское питание, мед, колбасные изделия, овощи, фрукты и т. д.

Ознакомиться и продегустировать эти товары можно будет на экспозиционной площадке Республики Адыгея, которая сформирована с учетом национального колорита.

Предприятия и организации АПК республики смогут продемонстрировать результаты своей деятельности и в конкурсных номинациях выставки "Золотая осень - 2019".

Также в рамках деловой программы выставки 9 октября 2019 года планируется подписание инвестиционного соглашения между Республикой Адыгея и ООО "Мирный-Адыгея". Предметом соглашения станет реализация на территории Майкопского района республики инвестиционного проекта "Строительство молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока на 2000 голов дойного стада".

Сегодня это один из перспективных проектов с учетом спроса на данный вид молока на российском рынке и задач по увеличению производства адыгейского сыра, для покрытия потребностей российского рынка в этой экологически чистой брендовой продукции. Практически в Адыгее создадут первый в России сельскохозяйственный кластер в сфере молочного козоводства.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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