Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Так как судьи считаются "спецсубъектами", то возбуждать против них уголовное дело может только лично председатель СК и после получения согласия Квалификационной коллегии судей.

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года судья Владимир Стародубцев вместе со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда. Столько, по их словам, стоило принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

В СК рассказали, что "в феврале 2019 года при передаче судье Стародубцеву по месту его жительства денежных средств в размере 100 тыс. рублей и муляжа - 29,9 миллиона рублей преступные действия судьи и его соучастников были пресечены сотрудниками ФСБ России".

Из-за соблюдения долгой процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края уголовное дело возбуждено спустя полгода - в октябре 2019 года. Стародубцев задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении его сына Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено несколько месяцев назад, и его расследование продолжается.