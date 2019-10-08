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08.10.2019 10:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму по перстню установят личность офицера, погибшего 250 лет назад

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В числе воинов армии князя Долгорукова, чье захоронение обнаружено вблизи Армянска, были похоронены два офицера. Личность одного из них историки попытаются установить по перстню с вензелем, найденному в братской могиле. Об этом рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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В захоронении, обнаруженном два года назад неподалеку от Турецкого вала вблизи Армянска, покоились останки 861 воина армии князя Долгорукова. Их принадлежность к русскому войску, почти 250 лет назад участвовавшему в крымском походе, историки установили по множеству артефактов, обнаруженных в братской могиле. Там были остатки ткани от мундиров, пуговицы, пули, обувь соответствующие той исторической эпохе. В основном это были рядовые чины армии, но двух человек специалисты идентифицировали, как офицеров. Это стало возможным благодаря обнаруженным в захоронении перстням.

- На одном из них латинская буква Q, - рассказал Андрей Мальгин. - По-видимому, офицер был иностранцем на русской службе. Как его звали, мы не знаем, но эта буква может натолкнуть нас на дальнейшие поиски.

Второй перстень, по словам историка, плохо сохранился. Тем не менее, на нем определяется изображение двух перекрещенных ключей. Оба украшения были изготовлены не из драгоценных металлов, а из латуни.

Найти след таинственного офицера с вензелем Q историки попытаются в архиве Республики Крым. Выяснилось, что документы армии князя Долгорукова могут сохраниться среди бумаг действительного тайного советника Василия Попова, который был правителем канцелярии сначала у Долгорукова, затем у князя Григория Потемкина-Таврического. Сейчас они хранятся в архиве Крыма.

Обнаруженное вблизи Армянска массовое захоронение, по мнению специалистов, является санитарным. Скорее всего, оно связано с каким-то заболеванием в войсках.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities
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- Это санитарные потери, - рассказал Андрей Мальгин. - Видимо, была какая-то эпидемия, потому что тогда за все время штурма Крыма погибло чуть более 80 человек, здесь же 800 человек захоронено.

Известно, что во время штурма Турецкого вала боевые потери русской армии составили 25 человек убитыми и около 60 ранеными.

Справка "РГ"

В 2021 году в Крыму будут отмечать 250-летие крымского похода князя Долгорукова, увенчавшееся взятием Кафы. Это историческое событие стало прологом включения Крыма в состав России. К юбилею в Армянске планируется перезахоронить останки воинов армии князя Долгорукова и на месте погребения возвести православную часовню.

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