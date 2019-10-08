На Урале ужесточили приговор бизнесмену за истязание ребенка электроошейником

Прокуратуре удалось добиться ужесточения приговора предпринимателю из Нижнего Тагила, который проходил обвиняемым по делу об издевательствах над маленьким ребенком. Согласно материалам следствия, мужчина воспитывал сына своей знакомой с помощью розги и электроошейника. Летом этого года он был осужден условно.

"Свердловский областной суд ужесточил наказание бизнесмену. Ранее он был признан виновным по п. "г" ч. 2 ст.117 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. По итогам апелляционного рассмотрения осужденному назначено наказание в виде четырех лет реального лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда и будет отбывать срок в колонии общего режима", - сообщает пресс-служба инстанции.

Напомним, преступление приговор по которому пересмотрел сегодня суд, было совершено в 2014-2016 годах. Мальчику тогда было около семи лет. Его мама работала в компании подсудимого, и, по его словам, именно она попросила его заняться воспитанием отпрыска. По данным Следственного комитета области, в воспитательных целях бизнесмен втыкал в руку ребенка иголки, наносил удары прутом, применял электронный ошейник.

Эксперты провели предпринимателя на адекватность и каких-либо тяжелых хронических расстройств психики не выявили. Отметили лишь, что он воспринимает себя как носителя интеллекта, но испытывает при этом потребность самоутверждаться за счет других.

Свердловский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на приговор Пригородного районного суда, заменив условный срок реальным.