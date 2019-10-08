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08.10.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ужесточили приговор бизнесмену за истязание ребенка электроошейником

Текст: Татьяна Воробьева

Прокуратуре удалось добиться ужесточения приговора предпринимателю из Нижнего Тагила, который проходил обвиняемым по делу об издевательствах над маленьким ребенком. Согласно материалам следствия, мужчина воспитывал сына своей знакомой с помощью розги и электроошейника. Летом этого года он был осужден условно.

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"Свердловский областной суд ужесточил наказание бизнесмену. Ранее он был признан виновным по п. "г" ч. 2 ст.117 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. По итогам апелляционного рассмотрения осужденному назначено наказание в виде четырех лет реального лишения свободы. Он взят под стражу в зале суда и будет отбывать срок в колонии общего режима", - сообщает пресс-служба инстанции.

Напомним, преступление приговор по которому пересмотрел сегодня суд, было совершено в 2014-2016 годах. Мальчику тогда было около семи лет. Его мама работала в компании подсудимого, и, по его словам, именно она попросила его заняться воспитанием отпрыска. По данным Следственного комитета области, в воспитательных целях бизнесмен втыкал в руку ребенка иголки, наносил удары прутом, применял электронный ошейник.

Эксперты провели предпринимателя на адекватность и каких-либо тяжелых хронических расстройств психики не выявили. Отметили лишь, что он воспринимает себя как носителя интеллекта, но испытывает при этом потребность самоутверждаться за счет других.

Свердловский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на приговор Пригородного районного суда, заменив условный срок реальным.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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