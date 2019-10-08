В Тюмени из-за небрежности врача-стажера умер ребенок с аппендицитом

Тюменский СК сообщил о завершении расследования дела врача-стажера одной из местных больниц. 32-летняя женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего пациента.

По информации следователей, с декабря 2016 года она работала в приемном отделении. Третьего мая 2018 года вечером в клинику в сопровождении матери доставили 12-летнего мальчика с болью в животе. Доктор проявила небрежность, полагают правоохранительные органы: не собрала полный анамнез и клиническую картину заболевания, из-за этого неправильно диагностировала симптомы аппендицита.

Она отказала ребенку в госпитализации, рекомендовала наблюдаться у педиатра по месту жительства. На следующее утро мальчик поступил в другую больницу в тяжелом состоянии, а седьмого мая скончался.

Судмедэкспертиза выявила дефекты диагностики доказала вину медработника.