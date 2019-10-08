Роскачество составило рейтинг мессенджеров

Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться. Каждый - по 68 параметрам.

Кстати, Telegram не вошел в список исследуемых мессенджеров, так как доступ к нему в России ограничен по требованию Роскомнадзора.

14 из 49 приложений набрали более четырех баллов и рекомендованы Роскачеством к использованию.

Небезопасных приложений специалисты не выявили, но у некоторых мессенджеров, как выяснилось, нет сквозного шифрования, из-за этого защищенными их тоже не назовешь.

Когда речь идет о личной переписке, безопасность мобильного приложения выходит на первый план. И тут ключевой критерий - применение мессенджерами сквозного шифрования, которое обеспечивает доступ к тексту послания только отправителю и получателю. Даже серверам, которые передают данные, он должен быть недоступен.

Впрочем, даже сквозное шифрование не дает стопроцентной гарантии полной защищенности и конфиденциальности. Ведь, на гаджет могут установиться троянские программы или иные приложения, которые запрашивают избыточные доступы. Кроме того, многие мессенджеры разрешают делать резервные копии переписок и сохранять их локально на устройстве или в облачных хранилищах. А это - дополнительные возможности для утечки данных.

Подробности о том, как защитить свой мессенджер и какие приложения - лучшие и самые безопасные, читайте на сайте Роскачества.