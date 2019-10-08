В нынешнем году Вооруженные силы получили более 2300 единиц новой и модернизированной техники. По сравнению с аналогичными показателями 2018-го темп поставок высокотехнологичного оружия вырос на 6,7 процента. Иными словами, выпуск ракет, танков, комплексов ПВО, другого арсенала идет с опережением графика. При сохранении этой динамики к концу декабря доля современного оружия в войсках увеличится до 68 процентов, что позволит армии и флоту гарантированно решать поставленные перед ними задачи. Такие данные во вторник на совещании в Минобороны привел глава ведомства Сергей Шойгу.

Он особо подчеркнул: при выполнении оборонных контрактов большое внимание уделяется программам импортозамещения. "Останутся западные экономические санкции или нет, в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения", - заявил Шойгу.

Министр рассказал, как гособоронзаказ помогает развитию вспомогательного флота ВМФ. По словам Шойгу, только в этом месяце его корабельный состав пополнится четырьмя судами обеспечения. А в график следующего года и программу перевооружения до 2022-го дополнительно включено строительство трех судов для углубления дна и пяти средних танкеров. Всего же в ближайшие семь лет ВМФ пополнится 176 морскими и рейдовыми судами.

Кроме того, минобороны активно занимается обновлением парка военно-транспортной авиации. Шойгу не скрывал: от оперативного решения этой задачи напрямую зависит боеготовность Российской армии.

Министр обороны сообщил, что сейчас завершается доработка опытного образца транспортного Ил-76МД-90А до полного соответствия тактико-техническому заданию. В октябре продолжатся его испытания. А в мае будущего года планируется закончить заводские летные испытания перспективного самолета-заправщика.

- Что касается легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который придет на смену Ан-26, то его опытный образец находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы. Летные испытания возобновятся в первом квартале будущего года, - сказал министр обороны.

Летные испытания нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который в армии придет на смену Ан-26, возобновятся в начале будущего года

Еще одной темой для обсуждения стала экологическая обстановка в Арктике, точнее говоря, ликвидация последствий нанесенного этому региону ущерба. Шойгу напомнил, что решение о привлечении военных к выполнению экологических задач в Заполярье пять лет назад принял президент страны Владимир Путин.

В минобороны составили так называемую дорожную карту, согласно которой работы в этом году велись на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля, в районе аэродрома Алы-кель. "Наши военнослужащие блестяще справились с поставленной задачей. Очищено свыше 113 тысяч квадратных километров загрязненной территории", - доложил министр.

Он также подвел промежуточные итоги строительства военной инфраструктуры, жилья и социально-бытовых объектов для служивых и членов их семей. На эти цели из оборонного бюджета выделили почти 168 млрд рублей. "На начало октября принято в эксплуатацию 2338 зданий и сооружений, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. К концу декабря их число увеличится до 3751 объекта", - сообщил Шойгу.

За счет предоставления постоянного и служебного жилья, выплаты компенсаций за наем помещений и получения квартир по военной ипотеке минобороны в нынешнем году удалось расселить почти 85 тысяч армейских семей.

Министр отметил, что в собственность субъектов и муниципальных образований минобороны передало свыше 3300 объектов различного назначения, в которых армия не нуждается. С баланса ведомства, в частности, сняли почти тысячу автомобилей и спецтехники.