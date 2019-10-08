Шараповой были готовы дать wild card на "ВТБ Кубок Кремля"

Экс-первую ракетку мира Марию Шарапову хотели пригласить на 30-й, юбилейный "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве с 12 по 20 октября.

Об этом на пресс-конференции рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

- Мария Шарапова не попадала на турнир в силу своего рейтинга и могла сыграть, только получив wild card, - отметил Тарпищев. - Мы рассматривали приглашение Шараповой как имиджевую составляющую турнира. Это хорошая реклама, промо-акции - общение с детьми, а они любят Шарапову, равняются на нее. Но у нее сложный график, а сейчас она реально травмирована.

Именно поэтому Тарпищев предположил, что и параллельный турнир в Люксембурге (14 - 20 октября), на который Мария заявлена, может для нее не состояться.

Напомним, что в этом году Шарапова приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне.