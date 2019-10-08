США анонсировали "невероятное оружие"

Президент США Дональд Трамп пообещал показать в ближайшее время кое-что из оружейных новинок. По его словам, американский ОПК работает над "невероятными новыми вооружениями" - в том числе ядерными.

- У нас есть оружие, которое никто даже представить себе не может. Кое-что мы планируем показать в ближайшие четыре-пять недель, кое-что - нет, - заявил Трамп, выступая перед журналистами. Его слова приводит ТАСС.

США развивают и обновляют ядерные арсенал, отметил президент.

- Мы строим подводные лодки, о которых никто даже и подумать не может. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать, - сообщил Дональд Трамп.