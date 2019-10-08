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08.10.2019,  
09:38
Текст:  Антон Валагин

США анонсировали "невероятное оружие"

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

Президент США Дональд Трамп пообещал показать в ближайшее время кое-что из оружейных новинок. По его словам, американский ОПК работает над "невероятными новыми вооружениями" - в том числе ядерными.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- У нас есть оружие, которое никто даже представить себе не может. Кое-что мы планируем показать в ближайшие четыре-пять недель, кое-что - нет, - заявил Трамп, выступая перед журналистами. Его слова приводит ТАСС.

США развивают и обновляют ядерные арсенал, отметил президент.

- Мы строим подводные лодки, о которых никто даже и подумать не может. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать, - сообщил Дональд Трамп.

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