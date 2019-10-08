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Умер основатель Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм

Рок
    08.10.2019, 14:00
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/RollingStone Фото: twitter.com/RollingStone
Фото: twitter.com/RollingStone

Один из основателей и бас-гитарист важнейшей группы "южного рока" Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм умер 6 октября в возрасте семидесяти лет во Флориде.

Сообщение о смерти Ларри появилось на Facebook-странице коллектива .38 Special, в котором он играл. Без уточнения причин.

"Большой Человек на Большом Басе покинул нас. Он раскачивал сцены по всему миру и сумел воплотить в жизнь свою мечту. Он был действительно уникальным в своем роде, приятным попутчиком и отличным другом для всех, с юмористическим взглядом на жизнь, парнем, который всегда создавал нам настроение, добрым человеком с огромным сердцем. Другого такого уже не будет", - сказано в некрологе.

Лоуренс Э. Янстрем родился в Питтсбурге 22 июня 1949 года и входил в оригинальный состав Lynyrd Skynyrd, которая на первых порах, будучи еще заурядной клубной командой, называлась My Backyard.

В 1971-м Янструм (к тому времени поменявший имя) ушел группы и пятью годами позже присоединился к .38 Special, в которой и работал без малого сорок лет. До тех пор, пока не был вынужден оставить музыку из-за серьезной травмы, потребовавшей операции на руке.

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