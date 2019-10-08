Уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор замечен в ЛНР

В советские годы расположенный в Луганске тепловозостроительный завод занимался выпуском не только локомотивов, но и инженерной техники для Советской Армии. Перед самым развалом СССР здесь был создан уникальный образец - машина обеспечения переправ (МОП).

В качестве базы выбрали серийный на тот момент новый плавающий транспортер ПТС-3. Он весил 25 тонн и был способен брать на борт до 16 тонн груза. Скорость передвижения по воде доходила до 15 км/ч. Мощность двигателя составляла 710 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 60 км/ч. Запас хода - 500 километров.

МОП получил экскаваторное и бульдозерное оборудование. Для огневой поддержки справа в передней части корпуса была установлена вращающаяся башня с пулеметным вооружением.

Машину построили всего в одном экземпляре. Но оказалось, что он сохранился. На днях в Сети снова напомнили о его существовании. Выяснилось, что МОП не отправили на металлолом, а поставили на вооружение народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Идея создания подобной машины не забыта и в России. В 2014 году у нас был защищен патент на усовершенствованный вариант МОП, который имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с образцом 80-х годов. Например, имеются специальные гидроопоры, которые обеспечивают устойчивость работы в воде у берега. К тому же в качестве базы выбран выпускающийся в Омске транспортер нового поколения, имеющий гораздо более высокие характеристики по сравнению с ПТС-3.