В "Адском водопаде" в Таиланде погибли 11 слонов

Еще пять мертвых слонов были найдены во вторник в "Адском водопаде" в национальном парке Кхао Яй на северо-востоке Таиланда.

Таким образом, общее количество погибших гигантов в последние дни достигло одиннадцати: шесть туш были обнаружены в субботу. Это самое большое количество одновременно погибших в Таиланде слонов в истории наблюдений за водопадом, названного "Адским" за свой буйный водоворот, сообщает The Daily Mail. Предполагается, что животные погибли, пытаясь спасти упавшего в воду слоненка.

Около семи тысяч азиатских слонов остаются в Таиланде, однако около половины из них живут в неволе. Популяция этих млекопитающих в парке Кхао Яй оценивается примерно в 300 особей.

Эдвин Вик, основатель фонда Wildlife Friends Thailand, сказал, что любым слонам, оставшимся в этой группе, будет трудно выжить, поскольку они сильно полагаются друг на друга для защиты и поиска пищи. "Это как потерять половину своей семьи. Вы ничего не можете сделать, это, к сожалению, природа", - сказал Вик в интервью ВВС.