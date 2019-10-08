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08.10.2019 13:06
Рубрика: В мире

В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

Текст: Андрей Васильев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Поездка группы друзей на пляж Герменегильдо в Санта-Витория-ду-Пальмар в Бразилии, обернулась находкой. Молодые люди нашли на берегу бутылку с письмом на русском языке, сообщает издание Globo.

Около 15 друзей решили разбить лагерь в 100 километрах к северу от Рио-Гранде. Студентка университета Пелотас 22-летняя Паула Соуза, увидела, как ее младший брат, 10-летний Витор, играет, пиная стеклянную бутылку. Ребята открыли крышку. Однако так как бумага была влажной, и ее трудно было оторвать от стекла, они решили сломать ей горлышко.

Фото: ПО "Миус-Фронт"
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"Все пребывали в состоянии эйфории и хотели немедленно узнать, что было в письме. У каждого было свое ожидание, может это была карта сокровищ или любовное письмо. Что же это было?" - сказала Паула.

Но их постигло разочарование, когда они не смогли прочитать текст, написанный на незнакомом для них языке. Они сохранили письмо и вернулись домой в Герменегильдо, где одна из девушек опубликовала его скан на популярной студенческой странице в одной из соцсетей.

За несколько десятков минут в ней появилось более 2000 комментариев. Одна из девушек знала русский язык, и она перевела первые слова. Письмо было доставлено Паулой в Лабораторию по сохранению и восстановлению бумаги Федерального университета Пелотас, где специалисты почти в течение двух недель восстанавливали текст.

Эксперты установили, что само письмо не имеет исторической или культурной ценности. Но оно может помочь студентам, занимающимся консервацией и реставрацией, понять, как произведение выдерживает такие неблагоприятные условия в течение длительного временного периода.

Далее текст доверили перевести уже профессиональным переводчикам. Они рассказали, что в письме содержится признание советских моряков, которые в шутливой форме написали о том, что нарушили "сухой закон" на корабле и выбрасывают пустую бутылку с "объяснительной" за борт, адресовав его тем, кто "не поленится выловить ее".

Между тем

В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности. Тайлер Иванофф обнаружил рукописное русское письмо, когда собирал ветки и дрова, выброшенные на берег возле Шишмарефа в 966 километрах к северо-западу от столицы штата, Анкориджа, сообщил телеканал KNOM-AM. "Я просто собирал дрова и случайно наткнулся на зеленую бутылку с пробковой крышкой. Хотя это оказалась не совсем пробка, а плотная крышка, и я мог увидеть внутри бутылки заметку", - сказал Иванофф, который поделился своим открытием в соцсетях. Русскоязычные жители Аляски перевели сообщение. В нем содержалось искреннее приветствие от русского моряка нашедшему бутылку времен холодной войны, датированное 1969 годом.

В мире Южная Америка Бразилия
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