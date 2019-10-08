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08.10.2019 16:13
Рубрика: В мире

В Испании предложили запретить парковать самокаты на тротуарах

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главное управление дорожного движения Испании намерено запретить не только передвигаться на самокатах и велосипедах по тротуарам, но и парковать их там. Как пишет El Mundo, эту инициативу глава ведомства Пере Наварро продвигает ради защиты прав людей с травмами позвоночника и другими физическими недостатками, из-за которых они ограничены в мобильности.

Фото: AP
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"Тротуары предназначены для пешеходов, для тех, кто ездит в инвалидных колясках, для родителей, которые везут детские коляски. Наша цель состоит в том, чтобы транспортные средства, такие как самокаты, не использовались на них", - отметил Наварро. По его словам, этот запрет приписан в правилах, которые сейчас разрабатываются. Место для парковки самокатов, велосипедов и скутеров выделят там, где сейчас стоят автомобили.

Наварро обратил внимание, что когда был велосипедный бум в Испании, создавались велосипедные дорожки, теперь же приходит время классических пешеходов и тех, кто передвигается в инвалидных колясках, с палочками (в королевстве 9 миллионов человек старше 65 лет), для которых крайне важно, чтобы тротуары были свободны от любых препятствий. "Это является отличным двигателем для преобразования городов", - отметил высокопоставленный чиновник.

По его словам, в настоящее время трудности для передвижения также создают столбы, на которых размещены светофоры, фонари, рекламные щиты, урны, и городским властям еще предстоит придумать, как решить эту проблему.

В мире Европа Испания
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