В Кремле рассказали о планах Москвы и Эр Рияда по нефти

Не завышать выше целесообразного и не опускать слишком сильно цены на нефть - в этом заинтересованы и Россия, и Саудовская Аравия, считают в Кремле.

Обе страны намерены продолжать сотрудничать в сфере энергетики. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Российской энергетической недели. Нужно продолжить синхронизацию работы на международных энергетических рынках для поддержания цен, уточнил он.

Российский бюджет более устойчив к колебаниям цены на нефть, но Москва вместе с Эр Риядом заинтересована, чтобы "эта цена не задиралась выше целесообразного уровня и не падала ниже достаточного уровня", сказал Песков. Это может дестабилизировать всю экономику, предостерег он.

На вопрос о возможности нового альянса представитель Кремля пояснил, что союзы образуются при совпадении интересов. "В данном случае, будучи крупнейшими производителями нефти в мире, Саудовская Аравия и Россия, естественно, имеют схожие интересы и эта схожесть привела к тому, что именно Эр-Рияд и Москва стали во многом локомотивом договоренности в рамках ОПЕК+", - напомнил он.

Посол королевства в России Раид бин Халид заявил РИА Новости, что во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию будет обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, а также в нефтяном секторе. Визит состоится уже в этом месяце.