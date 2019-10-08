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08.10.2019 14:01
Рубрика: Общество

В Москве простились с вице-спикером СФ Евгением Бушминым

Текст: Галина Мисливская

Гражданская панихида по заместителю председателя Совета Федерации Евгению Бушмину прошла во вторник в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Поститься с сенатором пришли члены верхней палаты парламента во главе со спикером Валентиной Матвиенко, депутаты Госдумы, члены правительства.

Свои соболезнования родным и близким покойного направил президент РФ Владимир Путин, слова главы государства передал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Президент отметил, что Бушмин работал с полной самоотдачей и за годы работы в СФ внес серьезный личный вклад в развитие парламентаризма в России. "Евгений Викторович был авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом", - цитирует документ телеканал Совфеда "Вместе-РФ".

"Сегодня мы прощаемся с нашим коллегой, с нашим другом, товарищем. Ушел из жизни человек, который так любил жизнь", - сказала на траурной церемонии спикер СФ Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости. Глава Совфеда отметила высочайшие профессиональные качества Евгения Бушмина и его вклад в становление новой России. "Евгений Викторович был душевным человеком, который всегда был готов прийти на помощь", - добавила она.

Проститься с сенатором пришла также вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она рассказала, что когда Бушмин узнал о своем диагнозе, он сказал: "Я буду работать до последнего, жить до последнего". "Так и было", - отметила Голикова.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, Бушмин пользовался огромным уважением среди финансистов, а также был очень добрым, теплым человеком, который всегда интересовался, как принимаемые законы влияют на жизнь людей. "Нам его будет сильно не хватать, чисто по-человечески", - сказала глава Банка России.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков также отметил высочайший профессионализм Бушмина. "Он брался за решение самых сложных вопросов, внес значимый вклад в создание законодательной базы новой России", - сказал он.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, которую Бушмин представлял в верхней палате парламента с 2005 года, отметил, что сенатор вкладывал душу в то, что делал. "В память о нем останутся его проекты, дела, которыми пользуются миллионы людей", - сказал Голубев.

Вице-спикер СФ будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Евгений Бушмин скончался 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. В Совете Федерации он проработал 18 лет. Сначала представлял родную Нижегородскую область, затем Ростовскую. Пост вице-спикера занял в 2013 году, в этом качестве курировал вопросы экономики и финансов.

До прихода в Совфед Евгений Бушмин был депутатом Госдумы I созыва, заместителем главы Государственной налоговой службы, а также в течение трех лет - заместителем министра финансов РФ.

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