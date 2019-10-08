Выпущены хронографы Rado HyperChrome Tennis в цветах покрытий теннисных кортов

12 октября стартует юбилейный 30-й международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля". В этот раз он впервые пройдет на арене Ледового дворца "Крылатское" - здесь подготовлены игровые покрытия типа хард.

Официальным хронометристом турнира выступает бренд Rado. Швейцарская часовая марка будет отсчитывать каждую секунду на корте с помощью системы хронометража. Высокоточное оборудование, предоставленное компанией, также фиксирует скорость подачи профессиональных теннисистов. Помимо этого, скорость своей подачи сможет измерить любой из болельщиков - в Rado Smash Corner.

Предоставляя профессиональное оборудование для соревнований, Rado в то же время продолжает развивать коллекцию своих наручных часов HyperChrome. В новую версию коллекции HyperChrome Tennis вошли три лимитированные серии спортивных автоматических часов, одинаково эффектно выглядящих на руке и спортсмена, и болельщика. Их корпуса конструкции "моноблок" выполнены из матовой плазменной высокотехнологичной керамики. По безелю нанесена тахиметрическая шкала, на отметке "4 часа 30 минут" расположен указатель даты.

Rado HyperChrome Tennis, лимитированная серия 999 экземпляров, циферблат "травяной корт", трехрядный браслет из матовой и глянцевой высокотехнологичной керамики. Фото: Rado

Каждый из спортивных хронографов диаметром 45 мм оснащен циферблатом, вызывающим ассоциации с определенным видом покрытия теннисного корта. Модель с циферблатом зеленого цвета на керамическом браслете представляет травяной корт.

Rado HyperChrome Tennis, лимитированная серия 999 экземпляров, циферблат "грунтовое покрытие", кожаный ремешок. Фото: Rado

Версия с циферблатом коричневого цвета и коричневым кожаным ремешком - грунтовый. Часы с синим циферблатом на коричневом ремешке в винтажном стиле отсылают к корту с твердым покрытием.

Rado HyperChrome Tennis, лимитированная серия 999 экземпляров, циферблат "покрытие хард", кожаный ремешок в винтажном стиле. Фото: Rado

Модели оснащены швейцарским часовым механизмом с хронографом, а их корпуса выполнены из плазменной высокотехнологичной керамики - этот материал отличается легкостью, устойчивостью к появлению царапин и гипоаллергенностью. Благодаря тому, что керамика не блекнет со временем, часы HyperChrome Tennis сохранят превосходный внешний вид на долгие годы.