Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН

Советский, российский телеведущий, с 1964 года бессменно работающий на КВН Александр Масляков отреагировал на громкое заявление одного из бывших игроков клуба. А именно - Нурлана Сабурова. Который 8 октября в интервью Юрию Дудю сообщил, что каждая команда-де "вынуждена платить деньги за игру", и "чем выше лига, тем больше взнос".

Комментируя данную реплику радио "Говорит Москва", президент КВН Масляков не смог вспомнить ни самого Сабурова, ни команду, за которую тот выступал. Что же касается темы неких взносов, то она телеведущего обескуражила.

"Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать", - цитирует 77-летнего Маслякова ресурс.

Далее уточняется, что Нурлан Сабуров выступал за команду Уральского федерального университета, а сейчас принимает участие как комик в шоу Stand Up на канале ТНТ.

Прообразом нынешнего КВН была передача "Вечер веселых вопросов", организованная журналистом Сергеем Муратовым по образцу чехословацкой передачи "Гадай, гадай, гадальщик" (Hádej, hádej, hadači). В "Вечере", выходившем в 1957 году (всего три выпуска), телезрители отвечали на вопросы ведущих, при этом особо приветствовался юмор. Ведущими шоу были композитор Никита Богословский и актриса Маргарита Лифанова.