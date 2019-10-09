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09.10.2019 11:32
Рубрика: В мире

Дикие козы вызвали кризис на острове в Греции

Текст: Александр Гасюк
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Расплодившиеся в огромном количестве дикие козы угрожают привычному укладу жизни греческого острова Самофраки, что находится в северной части Эгейского моря, сообщил телеканал Euronews.

При населении этого островка в 3 тысячи человек популяция парнокопытных превысила 50 тысяч особей, а ситуация стала по-настоящему кризисной. По словам местных жителей, стада голодных животных бродят повсюду - они сгрызли и вытоптали практически всю растительность на Самофраки. А это, в свою очередь, ведет к эрозии почвы и возникновению серьезных экологических и проблем.

Фото: iStock
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"У нас не осталось больших деревьев, которые удерживают почву. И это огромная проблема, поскольку оползни свалятся нам прямо на голову", - сказал журналистам местный житель Георгос Маскалидис, возглавляющий местную ячейку экоактивистов.

Основательно подгрызли дикие козы и основы экономики этого небольшого греческого островка. И хотя самым популярным блюдом на Самофраки является козлятина, что в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах вполне логично, отчаянию местных скотоводов нет предела - их бизнес находится на грани выживания.

"Большинство из нас здесь готовы сдаться и, если бы у меня была другая работа, я бы бросил коз. Потому что они не приносят прибыли даже на то, чтобы купить себе кофе", - разочарованно рассказывает фермер Яннис Вавоурас. По его словам, проблема в том, что находящиеся на острове козы очень тощие, откармливать их на природе уже нечем, а привозное питание для животных очень дорогое. С другой стороны, цены на шерсть, кожу, мясо и молоко скатились вниз, что еще больше осложняет положение местных аграриев.

Каким именно образом справиться со свалившимся на Самофраки бедствием в виде нашествия диких коз, пока непонятно. Ясно одно - властям необходимо срочно принять меры к сокращению поголовья парнокопытных, говорят местные жители.

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