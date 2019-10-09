Федор Емельяненко проведет три боя и завершит карьеру

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил о том, что его прощальный тур будет состоять из трех поединков, после чего он завершит карьеру. На пресс-конференции спортсмен сообщил, что такое решение он принял вместе с главой Bellator Скоттом Кокером.

"Я уже думаю об уходе, у меня возраст, - сказал Емельяненко. - Понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить".

Первый поединок, как уже сообщала "РГ", состоится 29 декабря в Японии. 43-летний "Последний Император" встретится с американцем Клинтоном Джексоном. Как минимум один бой в рамках прощального тура должен состояться в России, сообщает ТАСС.

За карьеру Федор Емельяненко одержал 35 побед, при шести поражениях и одном несостоявшемся поединке.