Фильм о праздновании 70-летия КНР вышел в Сянгане на гуандунском диалекте

В Сянгане сегодня состоялась премьера фильма "Этот момент - торжество в честь 70-летия образования КНР". Ленту подготовили на гуандунском диалекте, употребляемом в регионе, и в формате сверхвысокой четкости 4K, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Среди двух сотен первых зрителей были замглавы Канцелярии по связям Центрального народного правительства КНР в САР Сянган Ян Цзянь, президент управления туризма и развития Сянгана Линь Цзяньюэ, замглавы управления торговли и экономического развития при администрации САР Чэнь Байли.
Фильм совместно подготовлен видеопорталом и службой радиовещания "Голос большого залива" Медиакорпорации Китая, а также Южно-китайской ассоциацией работников кинематографии. Авторы обещают каждому реально почувствовать себя на торжестве и ощутить могущество и процветание Родины.
Ленту покажут в 13 кинотеатрах Сянгана.