Фильм о праздновании 70-летия КНР вышел в Сянгане на гуандунском диалекте

Среди двух сотен первых зрителей были замглавы Канцелярии по связям Центрального народного правительства КНР в САР Сянган Ян Цзянь, президент управления туризма и развития Сянгана Линь Цзяньюэ, замглавы управления торговли и экономического развития при администрации САР Чэнь Байли.

Фильм совместно подготовлен видеопорталом и службой радиовещания "Голос большого залива" Медиакорпорации Китая, а также Южно-китайской ассоциацией работников кинематографии. Авторы обещают каждому реально почувствовать себя на торжестве и ощутить могущество и процветание Родины.

Ленту покажут в 13 кинотеатрах Сянгана.