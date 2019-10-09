Китай сохранил свои позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Такой результат является свидетельством того, что Китай продолжает поддерживать положительную динамику индекса глобальной конкурентоспособности. Огромные масштабы рынка и макроэкономическая стабильность - это главные фундаментальные гарантии обеспечения глобальной конкурентоспособности Китая. В комментарии к рейтингу отмечается, что среди всех показателей Китай получил наибольшую оценку - 100 баллов по масштабам рынка, заняв 1-е место в этом аспекте, а по маркоэкономическим условиям он получил 98,8 баллов.

С одной стороны, Китай - это огромный рынок с 1,4-миллиардным населением, где численность среднего класса уже превысила 400 миллионов человек. Это играет ключевую роль как в расширении внутреннего спроса, так и в привлечении иностранного капитала. С другой - Китай по-прежнему остается главным стабилизатором и локомотивом глобальной экономики. С 2006 года КНР занимает неизменные ведущие позиции по вкладу в мировой экономический рост. Страна постоянно расширяет свою открытость, поддерживает стабильную и уверенную макроэкономическую политику, вносит свой значительный вклад в обеспечение стабильности мировой экономики.

В докладе отмечается, что устойчивый рост инновационной способности является главным источником непрерывного повышения конкурентоспособности Китая на международном рынке. По инновационным показателям Китай занимает 24-е место в мире.

В последние годы китайское правительство уделяет повышенное значение инновационному развитию, поощряет предприятия к освоению новых технологий и решений. Инвестиции китайских компаний в научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы (НИОКР) заметно выросли в 2018 году. Их доля превысила 70% от общего объема расходов всего общества на НИОКР. Высокотехнологичные гиганты, такие как Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei и др. играют не просто заметную роль, а определяют тренды индустрии.

В документе также подчеркивается важность открытости и взаимодействия. В частности указывается, что существование атмосферы неопределенности и снижение торговой открытости оказали негативное влияние на глобальную конкурентоспособность США, в результате чего страна лишилась первого места в рейтинге глобальной конкурентоспособности.