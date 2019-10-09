Китай сохранил свои позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Новости

Депутаты РФ не прекратят общение с США 18:38
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке 18:25
На Урале чиновника Минобороны РФ осудили за взятки на 27 миллионов 18:22
В Росгвардии подтвердили факт нападения на сотрудников у Счетной палаты 18:20
Петербургу предрекли увеличение осадков в ближайшие 50 лет в два раза 18:15
В Петербурге пьяный пенсионер сбил велосипедиста и попытался скрыться 18:04
Кроссовер Mercedes-Maybach не постеснялся папарацци 18:03
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил 18:01
Администрация курдских районов Сирии надеется на помощь Москвы в переговорах 17:56
Полиция Тольятти проверит видео с блогером, напоившим мужчину до смерти 17:53
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии 17:50
Бывший замглавы Элисты предстанет перед судом за взятку 17:50
В Казани мужчина бросил годовалую дочь на обочине 17:45
На БелАЭС готовятся к физическому пуску первого реактора 17:40
В Петербурге решили открыть подвалы для бездомных кошек 17:35
Вышел трейлер сериала "Рассвет" - "молодежного "Безумного Макса" 17:30
Эрмитаж застраховал картину Карпаччо на 50 миллионов евро 17:29
Зась и Мезенцев обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия 17:20
Сергей Иванов рассказал, какие западные ценности неприемлемы для России 17:19
В Омске осудили мужчину, в мороз бросившего родственника умирать в лесу 17:15
В Петербурге пассажира задержали за курение на борту самолета 17:13
В Петербурге умер бывший архитектор города 17:02
Вдова актера Марьянова прокомментировала итоги расследования 17:00
Changan анонсировал новый кроссовер для России 17:00
В Ленинградской области водитель насмерть сбил трехлетнюю девочку 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 17:38
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай сохранил свои позиции в глобальном рейтинге конкурентоспособности

Всемирный экономический форум сегодня опубликовал рейтинг "Индекс глобальной конкурентоспособности 2019". Китай вновь, как и в прошлом году, занял 28-е место, получив 73,9 балла из 100 возможных, что на 1,3 балла выше показателя прошлого года, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Такой результат является свидетельством того, что Китай продолжает поддерживать положительную динамику индекса глобальной конкурентоспособности. Огромные масштабы рынка и макроэкономическая стабильность - это главные фундаментальные гарантии обеспечения глобальной конкурентоспособности Китая. В комментарии к рейтингу отмечается, что среди всех показателей Китай получил наибольшую оценку - 100 баллов по масштабам рынка, заняв 1-е место в этом аспекте, а по маркоэкономическим условиям он получил 98,8 баллов.

С одной стороны, Китай - это огромный рынок с 1,4-миллиардным населением, где численность среднего класса уже превысила 400 миллионов человек. Это играет ключевую роль как в расширении внутреннего спроса, так и в привлечении иностранного капитала. С другой - Китай по-прежнему остается главным стабилизатором и локомотивом глобальной экономики. С 2006 года КНР занимает неизменные ведущие позиции по вкладу в мировой экономический рост. Страна постоянно расширяет свою открытость, поддерживает стабильную и уверенную макроэкономическую политику, вносит свой значительный вклад в обеспечение стабильности мировой экономики.

В докладе отмечается, что устойчивый рост инновационной способности является главным источником непрерывного повышения конкурентоспособности Китая на международном рынке. По инновационным показателям Китай занимает 24-е место в мире.

В последние годы китайское правительство уделяет повышенное значение инновационному развитию, поощряет предприятия к освоению новых технологий и решений. Инвестиции китайских компаний в научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские работы (НИОКР) заметно выросли в 2018 году. Их доля превысила 70% от общего объема расходов всего общества на НИОКР. Высокотехнологичные гиганты, такие как Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei и др. играют не просто заметную роль, а определяют тренды индустрии.

В документе также подчеркивается важность открытости и взаимодействия. В частности указывается, что существование атмосферы неопределенности и снижение торговой открытости оказали негативное влияние на глобальную конкурентоспособность США, в результате чего страна лишилась первого места в рейтинге глобальной конкурентоспособности.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил
Два человека погибли из-за стрельбы в немецком Галле