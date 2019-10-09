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09.10.2019 14:27
Рубрика: Власть

Медведев призвал повышать качество сельхозпродукции и продовольствия

Текст: Владимир Кузьмин
Россия готова к международному сотрудничеству для поиска баланса между потребностями развития мирового сельского хозяйства и экологическими проблемами, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На противоречия в оценках текущей ситуации на мировом рынке продовольствия глава правительства обратил внимание, выступая на пленарном заседании первого Международного агропромышленного форума на тему "Зеленый бренд. Произведено в России: перспективы на глобальном продовольственном рынке". С одной стороны, агроиндустрия негативно влияет на климат планеты, а с другой, изменения климата повышают издержки аграриев, вынуждая их применять все более интенсивные методы работы. "Нужно искать сбалансированные решения. Россия готова к международному сотрудничеству в этой области", - заверил председатель правительства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Жертвовать своим агропромышленным комплексом Россия не готова, намекнул он. АПК в нашей стране среди исторических приоритетов, а господдержка последних лет - только в 2019 году в отрасль направлено 308 миллиардов рублей - дает соответствующий эффект. "Этот год не стал исключением. Судя по предварительным итогам, нас ждет очень неплохой урожай зерновых. Урожай в этом году будет лучше, чем в прошлом", - заявил Медведев. Уже намолочено более 115 миллионов тонн. Рост отмечается и по другим культурам.

Такие урожаи позволяют российским экспортерам уверенно наращивать экспорт своей продукции. В прошлом году наша страна стала лидером по экспорту пшеницы - около 44 миллионов тонн.

- Как активный участник мирового продовольственного рынка Россия не может оставаться в стороне от необходимости адекватно реагировать на новые вызовы, - подчеркнул премьер-министр.

Традиционное сельское хозяйство очень сильно изменилось, и причина не только во влиянии на окружающую среду, но и в новых запросах потребителей. "Люди хотят покупать экологически чистые, органические продукты несмотря на то, что они стоят дороже, - пояснил Дмитрий Медведев суть изменений. - Рождается новая культура питания, в которой качество продуктов, способ их производства оказывается не менее важным, чем количество продуктов и их разнообразие".

Поэтому в России также необходимо повышать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии. Правительство выстраивает эту работу по нескольким направлениям.

Во-первых, активно внедряются принципы рационального природопользования, в которых, рассказал премьер, соблюдается баланс между потребностями агропромышленного комплекса и защиты окружающей среды. Особое внимание уделяется мелиорации земель сельхозназначения.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Во-вторых, вводится современное нормативное регулирование для органической продукции. Соответствующее законодательство вступает в действие с 1 января следующего года. В-третьих, важное значение носит цифровизация сельского хозяйства. К этому блоку относится создание полной базы данных о состоянии агропромышленного комплекса и возможность аграриев проще взаимодействовать с государственными органами.

Тут Дмитрий Медведев вспомнил слова русского ученого-генетика Николая Вавилова, который говорил, что лучше взваливать на себя как можно больше, потому что это лучший способ как можно больше сделать. "Нам не нужно бояться сложных задач, поскольку решать их действительно интересно", - уверен глава кабмина.

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