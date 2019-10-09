Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду

Заявления о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды из-за эксперимента по ее маркировке некорректны и безосновательны. Об этом заявил ТАСС заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он напомнил, что маркировка действует, либо внедряется, в России в отношении ряда товаров (изделия из натурального меха, табачные изделия, лекарства, обувь и т.д). Оснований для роста цен для конечных потребителей в связи с внедрением системы нет, как и не были выявлены сложности для легальных производителей и импортеров, сообщил Евтухов.

Ранее газета "Известия" сообщила о письме "Опоры России" главе Минпромторга Денису Мантурову, где говорилось о риске перебоев в поставках импортной бутилированной воды и росте цен на такую продукцию. Эксперимент по маркировке воды для борьбы с контрафактом планируют начать в декабре.