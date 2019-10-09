Закон Мурманской области от 09 октября 2019 года № 2410-01-ЗМО "О внесении изменения в статью 2 Закона Мурманской области "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии"

Принят Мурманской областной Думой 26 сентября 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 28.09.2009 № 1137-01-ЗМО "О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии" (с последующими изменениями) изменение, дополнив ее абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", в размере 14 354 рубля.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Мурманской области А.В.Чибис
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