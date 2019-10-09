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9 октября 2019 г.

Закон Новосибирской области от 09 октября 2019 года № 420-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2020 год"

Дата подписания 9 октября 2019 г.
Опубликован 9 октября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Новосибирской области 3 октября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2020 год в размере 9487 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников

 

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