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09.10.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Sandero: первые прототипы выехали на дороги

Текст: Евгений Костин
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Издание Motor1 опубликовало шпионские фото нового поколения бюджетного хэтчбека Dacia Sandero, который в России продаётся под брендом Renault и собирается на линии B0 на тольяттинском АвтоВАЗе. Судя по тому, что прототипы выехали на дороги общего пользования, работы ведутся активно, и премьера новинки может состояться весной 2020 года.

Фото: iStock
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Известно, что новая генерация "бюджетника" сменит архаичную платформу B0 на более прогрессивную CMF-B, на которой, например, созданы новые Renault Clio. Но здесь вряд ли стоит радоваться россиянам и другим рынкам, на которых менее строгие эконормы и требования к безопасности, чем в Европе: дело в том, что у CMF-B есть дорогой вариант, на котором будут создаваться европейские версии, и более дешёвый, который практически повторяет B0 и который, соответственно, будет в основе нашего Sandero. Где Sandero, там и Logan.

Что-либо про дизайн нового поколения "бюджетника" сказать крайне сложно из-за основательного камуфляжа. Однако даже через плёнку можно заметить, что кузовные панели, фонари и фары - новые. На это намекают и ручки, и форма дверей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Моторная гамма нового поколения Sandero для Европы будет пересмотрена. Предполагается, что в неё войдёт литровый турбодвигатель мощностью чуть больше 100 л.с., 65-сильный "атмосферник" аналогичного объёма, дизель 1.5 dCi мощностью 85 и 115 л.с. Возможно, что под капотом также окажется и новый двигатель 1.3 литра, который устанавливается на Renault Arkana. Вряд ли такой агрегат достанется российским Logan и Sandero, а вот преемнику Lada 4x4 - вполне.

В России актуальная генерация Renault Sandero предложена с двигателями мощностью 82, 102 и 113 л.с. "Автомат" идёт только в связке со 102-сильным мотором, для остальных предусмотрена 5-ступенчатая МКП. Цена - от 577 000 рублей, столько же просят за седан Renault Logan, который продаётся с аналогичными силовыми агрегатами.

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