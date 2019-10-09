Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях визового беспредела со стороны Вашингтона. Разрешение на въезд в Соединенные Штаты уже долгое время не могут получить специалисты, которые должны оценить стоимость ремонта резиденции главы димписсии.

Здание, известное как "Дом Джорджа Пульмана", было построено в Вашингтоне в 1910 году. Спустя три года особняк купило правительство Царской России. Дом является памятником архитектуры США.

"Нам надо много денег, чтобы отремонтировать здание, но мы не можем привезти группу для проведения оценки", - пожаловался Антонов.

Отношения Вашингтона и Москвы ухудшились в 2018 году. Тогда Соединенные Штаты выслали из страны 60 российских дипломатов. А потом начались проблемы с визами. Например, госдеп до сих пор не выдал необходимые документы российским дипломатам, которые должны принимать участие в работе ряда комитетов ООН.