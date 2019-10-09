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09.10.2019,  
13:41
Текст:  Алексей Моисеев

Ракетная "Шишига": как и зачем был создан "летающий" ГАЗ-66 с "Градом"

Когда говорят о реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", то имеют ввиду самые распространенные пусковые установки на базе миасских вездеходов "Урал" с бензиновыми или дизельными двигателями.
Фото: Владимир Саппинен / wikimedia.org Фото: Владимир Саппинен / wikimedia.org
Фото: Владимир Саппинен / wikimedia.org

В настоящее время в российских сухопутных войсках также встречаются варианты на платформе "КамАЗ-5350".

Война в Сирии напомнила о том, что существуют боевые машины на шасси ЗиЛ-131. Эти установки были запущены в производство в середине 70-х годов и находились на вооружении морской пехоты.

Те, кто имел отношение к воздушно-десантным войскам в 60-80-е годы, помнят еще об одной модификации - "Град-В". Ее прозвали "летающей", поскольку была предусмотрена возможность сбрасывания на парашютах. Версия была выполнена на основе знаменитой "Шишиги" - двухосного вездехода ГАЗ-66. Причем не совсем обычного вида, а со снимаемой брезентовой крышей. Первоначально РСЗО перебрасывались самолетами Ан-12, у которых грузовые отсеки были не такими просторными, как у появившихся позже Ил-76.

Фото: Galeria del Ministerio de Defensa del Perú / wikimedia.org
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Еще одним внешним отличием от сухопутного БМ-21 было меньшее количество направляющих - их всего 12 штук. Для придания устойчивости во время стрельбы в задней части установки разместили два аутригера.

Во всем остальном это такая же полноценная боевая машина. Она способна уничтожать цели 122-мм реактивными снарядами на дистанциях до 20 100 метров. Время залпа - всего 6 секунд.

Масса в боевом положении - 6 000 кг. Мощность двигателя - 115 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 85 км/ч. Запас хода по топливу - более 870 км. Расчет - 2 человека.

Эти машины применялись десантниками во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Они осуществляли эффективную огневую поддержку действующих против душманов подразделений. Учитывая специфику той войны, возможность десантироваться на парашютах тогда так и не пригодилась.

Как считают некоторые военные эксперты, вариант "Града-В" не помешал бы и современным частям ВДВ. Разумеется, на базе нового автомобильного шасси.

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