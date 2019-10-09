У посетителя кафе в центре Москвы украли сумку с 30 тысячами евро

В одном из кафе на Пушкинской площади неизвестный украл сумку у посетителя кафе. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным пресс-службы, потерпевший обратился в полицию вечером 8 октября, сообщив, что около 12:00 во время обеда у него из кафе по адресу Пушкинская площадь, 2 украли сумку с деньгами. В сумке находилось 30 тысяч евро.

Ущерб превысил 2 млн рублей, возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведется розыск грабителя, пояснили "РГ" в пресс-службе правоохранительного ведомства.