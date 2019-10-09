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09.10.2019 11:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В московских парках обновят 318 детских площадок

Текст: Ирина Огилько

Из 318 детских площадок, расположенных на озелененных территориях города, 279 объектов уже сданы, по остальным работы будут закончены до конца года. Об этом сообщает департамент капремонта Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, все площадки оборудованы по последнему слову техники и безопасности, более того, часть площадок - тематические, разбиты по возрасту посетителей. Так, например, на территории усадьбы Люблино вместо четырех площадок после благоустройства открыли шесть точек, где одна площадка оборудована специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Восточном административном округе в рамках благоустройства Детского Черкизовского парка проведена реконструкция двух площадок, а на третьей ремонт покрытия. Одна из них превратилась в тематическую площадку "Путешествия". Ее доминантой стал игровой комплекс в виде фрегата. На ней дети легко смогут представить себя в роли отважных покорителей морей.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Все игровые элементы, которые установлены на этих площадках, обсуждались и согласовывались с жителями. Также на востоке, в сквере на ул. Краснобогатырская, вл.21 создана детская площадка со стеной для скалолазания, качелями и детским комплексом с горкой. На юге города в Яблоневом саду создали детскую площадку с комплексом из канатов и стенкой для лазания, где дети могут передвигаться по разным поверхностям.

"На территории парка Победы в Зеленограде по просьбам горожан оборудованы две детские площадки. На одной из них есть веревочный игровой комплекс, несколько каруселей, батут, балансир и нестандартное игровое оборудование - гамаки. На второй - большой комплекс для лазания с качелями, батут и тарзанка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кстати

За 3 года в городских парках, скверах, рекреационных зонах и парках по месту жительства создано и обновлено около 500 детских площадок. В 2016 году обновили и обустроили 130 детских площадок, в 2017 году - 174 площадки, в 2018 году - 168 площадок. После завершения работ этого года общая площадь составит более 200 тысяч квадратных метров.

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