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09.10.2019 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Росгвардии подтвердили факт нападения на сотрудников у Счетной палаты

В центре Москвы, у здания Счетной палаты произошло нападение на сотрудников Росгвардии. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.

"Информацию подтверждаем, в данный момент узнаем подробности и уточняем информацию об инциденте", - передает агентство "Москва" сообщение пресс-службы Росгвардии.

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Ранее ряд СМИ сообщил о нападении, которое якобы совершил бывший сотрудник федеральной службы на действующих росгвардейцев в центре Москвы. Известно, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного обвинения, пытался прорваться в здание Счетной палаты. В настоящее время он задержан. По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Росгвардия Госфонды и контрольные органы Счетная палата Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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