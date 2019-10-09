В Росгвардии подтвердили факт нападения на сотрудников у Счетной палаты

В центре Москвы, у здания Счетной палаты произошло нападение на сотрудников Росгвардии. Информацию об этом подтвердили в ведомстве.

"Информацию подтверждаем, в данный момент узнаем подробности и уточняем информацию об инциденте", - передает агентство "Москва" сообщение пресс-службы Росгвардии.

Ранее ряд СМИ сообщил о нападении, которое якобы совершил бывший сотрудник федеральной службы на действующих росгвардейцев в центре Москвы. Известно, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного обвинения, пытался прорваться в здание Счетной палаты. В настоящее время он задержан. По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет.