Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание

В Чите по на трое суток продлили срок задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки.

О том, что мужчина должен остаться под надзором ходатайствовали следователи, которым это необходимо для проведения дополнительных следственных действий.

Ранее они уже успели опросить подозреваемого, осмотреть место происшествия и собрать улики.

"В связи с большим общественным резонансом, по решению руководителя регионального следственного управления Юрия Русанова дальнейшее расследование этого уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.

Напомним, 6 октября около четырех часов вечера жители одного из домов краевой столицы обнаружили на козырьке подъезда разбросанные части тела девушки. В этот же день по подозрению в убийстве был задержан мужчина, снимавший квартиру в этом доме.