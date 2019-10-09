Охотник за невидимкой: индийские Су-30 получат новый российский радар

Индийские истребители Су-30МКИ получат новейший радар от Су-35.

О планах ВВС Индии по модернизации истребителей сообщает издание Millitary Watch. Оснастить новым радаром они намерены, по крайней мере, часть своего значительного парка Су-30МКИ.

Автор отмечает, что Су-35, у которого хотят позаимствовать РЛСУ "Ирбис-Э", в плане технологий во многом схож с Су-30МКИ. Однако от отличается новой конструкцией с широким использованием композитных материалов, более мощными двигателями с трех- а не двухмерными векторами тяги и более совершенными датчиками. Собственно, он и был создан специально для противодействия самолетам F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США.

В Индии озадачились интеграцией в Су-30МКИ радара "Ирбис-Э" отнюдь не случайно. Во-первых, флот истребителей-невидимок наращивает соседний Китай. Во-вторых, Пакистан планирует создать собственный истребитель-невидимку в рамках программы Project AZM.

Пытаясь разобраться в характеристиках "Ирбис-Э", автор поясняет, что российские данные по нему разнятся. Одни утверждают, что он может обнаруживать цели на дальности 58 километров, другие называют расстояние в 90 километров.

Диапазон отслеживания и поражения, предполагает эксперт, зависит от ряда факторов, в том числе от количества истребителей, оснащенных радаром, работающих вместе и обменивающихся данными отслеживания, а также изощренности скрытого профиля цели.

Журналист отмечает, что оборудование Су-30МКИ новыми радарами это лишь часть масштабного плана по модернизации авиапарка. Также ВВС Индии рассматривает возможность оснастить самолеты и двигателями от Су-35 и даже закупить сам истребитель для лицензированного производства.

В завершении автор делает вывод, что в обозримом будущем Су-30МКИ, вероятно, останется самым мощным истребителем Индии. Сейчас у нее есть почти 300 этих самолетов, и они формируют основную часть военно-воздушного флота страны на десятилетия вперед.